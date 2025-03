Rechtes Terror-Trio aus Jena

Der "Nationalsozialistische Untergrund" (NSU) war eine rechtsextreme Terrorzelle, die aus Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe bestand. Die drei waren in den 1990er Jahren in Jena aufgewachsen, hatten sich dort radikalisiert und waren dann in den Untergrund gegangen. Zwischen 1999 und 2007 ermordeten sie zehn Menschen und verletzten weitere durch drei Sprengstoffanschläge.