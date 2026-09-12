Etwas mehr als zwei Jahre lang dauerte ein juristischer Streit um die Besetzung der Stelle des Schulleiters am Sportgymnasium Oberhof (SGO). Eine abgelehnte Bewerberin hatte gegen die Berufung der neuen Schulleiterin geklagt, die eigentlich bereits zum Schuljahr 2024/25 die Nachfolge des langjährigen Direktors des SGO antreten sollte. Wegen des Verfahrens blieb die Stelle ein Jahr lang unbesetzt, schließlich übernahm Sina Griebenow im vergangenen Oktober die Position auf eigenes Risiko, um die personelle Situation am Sportgymnasium zu entspannen. Nun ist der Rechtsstreit um ihren Posten beendet.