Es geht dabei um Behauptungen in einer AfD-Publikation, die Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD habe einen Teil ihrer Versprechungen in ihrem 100-Tage-Programm nicht eingehalten. Seit Jahren werden in Thüringen politische Themen auch vor den Gerichten ausgetragen. Vielfach hat die AfD geklagt - beispielsweise gehen Corona-Verordnungen oder die Besetzung einer Kontrollkommission im Landtag.