Nürnberg (dpa/lby) - Die Stadt Nürnberg zieht im Verfahren um die Mitgliedschaft in der "Allianz gegen Rechtsextremismus" eine Revision gegen das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) in Betracht. In der kommenden Woche soll der Stadtrat in seiner Sitzung über einen entsprechenden Antrag abstimmen.