Rechtsstreit Lively fordert von Baldoni Millionensumme für Anwaltskosten

New York/Los Angeles - US-Schauspielerin Blake Lively (38) und ihr Kollege Justin Baldoni (42) hatten im Mai ihren Rechtsstreit um den gemeinsamen Film "Nur noch ein einziges Mal" beigelegt. Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen: Die Schauspielerin fordert von Baldoni und Wayfarer Studios rund acht Millionen Dollar (etwa sieben Millionen Euro) zur Erstattung von Anwalts- und Prozesskosten. Dies geht aus Dokumenten vor Gericht in New York hervor. Laut Medienberichten muss das Team um Baldoni bis Mitte Juli auf die Forderung reagieren. Am Ende soll ein Richter über die Höhe der Geldsumme entscheiden.