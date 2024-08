Rechtspopulismus: Söder stellt Strafantrag gegen österreichischen Populisten

München (dpa/lby) - Die Staatskanzlei von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Strafantrag gegen den österreichischen Rechtspopulisten Gerald Grosz gestellt. Das Ermittlungsverfahren wird von der Generalstaatsanwaltschaft München geführt, bestätigte die Behörde auf dpa-Anfrage. Der frühere Politiker Grosz, der in Deutschland der AfD nahe steht, hatte in einer Sendung im österreichischen Fernsehen im Jahr 2023 über Söder gesagt: "Ich leg noch einmal 36.000 Euro drauf und sag noch einmal, dass es der größte Trottel ist, der mir je in meinem ganzen Leben begegnet ist."