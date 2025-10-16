Rechtsmedizinisches Gutachten: Knochenfund im Wald doch kein Hinweis auf Verbrechen

Fürstenzell (dpa/lby) - Bei einem Knochen, der in einem Wald in Niederbayern neben einem Damenoberteil in einem Damenschuh gefunden worden ist, handelt es sich nicht um menschliche Überreste. Davon war die Polizei zunächst ausgegangen, die Kripo nahm Ermittlungen auf, Einsatzkräfte durchsuchten das Waldstück rund um den Fundort bei Fürstenzell im Landkreis Passau. Doch nun ergab das vorläufige Ergebnis rechtsmedizinischer Untersuchungen, dass der Knochen wohl von einem Tier stammt, wie ein Polizeisprecher sagte.