Rechtsextremismus: Thüringer Verfassungsschutz sieht neue rechte Jugendkultur

Turboradikalisierung im Netz

Die Behörde wirft ihnen Mitgliedschaft und in einem Fall Unterstützung einer rechtsextremistischen terroristischen Vereinigung vor. Diese Gruppe nennt sich demnach "Letzte Verteidigungswelle" und sieht sich als letzte Instanz zur Verteidigung der "Deutschen Nation". Mit Anschlägen auf Asylunterkünfte und linke Einrichtungen habe sie das demokratische System der Bundesrepublik zum Zusammenbruch bringen wollen, so die obersten Strafverfolger. Sie ermitteln auch gegen drei weitere Personen, die schon in Untersuchungshaft sind. Nach dpa-Informationen sitzen zwei Thüringer Beschuldigte in Untersuchungshaft.