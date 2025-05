Anschläge auf Asylunterkünfte

So sollen zwei der nun in Karlsruhe vorgeführten Männer versucht haben, ein Asylbewerberheim in Schmölln in Thüringen in Brand zu setzen – allerdings ohne Erfolg. An die Unterkunft sprühten sie dann den Angaben nach unter anderem "Ausländer raus" und "NS-Gebiet", malten Hakenkreuze und Siegrunen an die Wand und zeigten den Hitlergruß.