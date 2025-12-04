„Der Zug ist abgefahren, wir sind durch mit den Mitteln der Zivilgesellschaft“, sagt Thomas Heine. Das Linke-Mitglied bilanziert damit seine Eindrücke einer Studie der beiden Sozialwissenschaftler Ulf Wunderlich und Filip Heinlein, über die diese Zeitung berichtet hatte. Nach einer Onlinepräsentation stellte Heinlein stellvertretend für das Forscherduo diese auch auf Einladung der Initiative Sonneberg zeigt Haltung (SzH) im katholischen Gemeindesaal St. Stefan vor. Der Einladung waren etwa 20 Gäste gefolgt, überwiegend solche, die sich selbst als progressives Lager bezeichnen, aber eben auch ein CDU-Mitglied.