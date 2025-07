Für Dienstag hatten dann verschiedene einschlägige Gruppen, darunter eine namens "Deport Them Now" (Deportiert sie jetzt), europaweit zu einer großen Kundgebung in Torre-Pacheco aufgerufen. Doch die Polizei verhinderte laut RTVE die Einreise verschiedener mutmaßlicher Rechtsextremisten und wies auch einige Protestler unter anderem aus Italien und Rumänien aus der Kleinstadt aus. Auch durch verstärkte Präsenz konnte sie die Aktion ausbremsen und neue Ausschreitungen verhindern.