Bürgermeister Pedro Ángel Roca erklärte im TV-Sender RTVE, rund 30 Prozent der 40.000 Einwohner seiner Gemeinde Stadt seien Migranten, die überwiegend in der Landwirtschaft arbeiten. "Viele dieser Menschen leben seit über 20 Jahren hier, ihre Kinder sind in hier geboren." "Natürlich"gebe es auch in Torre Pacheco Kriminalität. In Richtung der rechtsextremen Gruppen betonte Roca aber: "Wir bitten niemanden hierherzukommen, um uns zu helfen."