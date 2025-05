Unterschwaningen (dpa/lby) - Eine Gruppe von Männern soll an einem See im Landkreis Ansbach Naziparolen gerufen und den Hitlergruß gezeigt haben. Zeugen hätten abends die Polizei gerufen, weil rund sieben Männer mit Lautsprechern in Unterschwaningen rechtsgerichtete Lieder gespielt haben sollen, teilten Beamten mit. Zudem sei aus der Gruppe heraus laut "Sieg Heil" gerufen worden.