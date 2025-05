Drei der jungen Beschuldigten sitzen schon in Untersuchungshaft. Der Ermittlungsrichter eröffnete ihnen am Mittwoch in Karlsruhe die Haftbefehle und setzte diese in Vollzug, wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft mitteilte. Nun müssen noch die beiden anderen vorgeführt werden. Wegen ihres Alters mussten die Verdächtigen teils von ihren Eltern zur Haftvorführung begleitet werden.