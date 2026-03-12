Vor dem Landgericht in Mühlhausen erklärte er, wie er während der Flucht mit seinem Kollegen vor zwei Rechtsextremen in einem Auto die Speicherkarte aus seiner Kamera genommen und in seinen Strumpf gesteckt habe. Mit der Kamera habe er direkt zuvor die Verfolger aufgenommen. Anschließend habe er eine zweite Speicherkarte in die Kamera gesteckt. Auf diese Weise hatte er die Aufnahmen der Verfolger noch, obwohl ihm diese die Kamera im Zuge des Übergriffs entwendet haben sollen.