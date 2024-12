Rechtsextremismus Gedenken: 41 Jahre nach tödlichem Anschlag der Gruppe Ludwig

München (dpa/lby) - 41 Jahre nach dem rechtsextremistischen Anschlag der "Gruppe Ludwig" in München errichtet die Landeshauptstadt eine Gedenkstele zur Erinnerung an die Opfer. Bei dem Brandanschlag auf die Diskothek Liverpool hatten zwei Rechtsextremisten aus Italien am 7. Januar 1984 sieben Menschen schwere und einer jungen Garderobenfrau tödliche Verletzungen zugefügt. Corinna Tartarotti starb am 27. April 1984. Insgesamt tötete die "Gruppe Ludwig" zwischen 1977 und 1984 mindestens 15 Menschen und verletzte viele weitere, die meisten in Norditalien.