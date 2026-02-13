Es ist ein Streit ums Handy, der innerhalb von Augenblicken derart eskaliert, dass er in einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Meiningen mündet. Eine Lehrerin verbietet einem Jugendlichen, im Unterricht auf seinem Smartphone herum zu tippen und nimmt ihm das Gerät weg. Das kann den jungen Mann kaum überraschen. Immerhin gilt in dieser Schule ein Handyverbot. Der Junge ist damit trotzdem nicht einverstanden. Ebenso wenig wie einer seiner Mitschüler, sein Freund. Letzterer ist es, der sich dann das Strafverfahren einhandelt.