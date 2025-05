Gründe für Radikalisierung vielfältig

Laut Quent gibt es immer wieder Zunahmen von rechter Gewalt und Bedrohungen in Wellenbewegungen. Es habe in den letzten Jahren schon terroristische Zusammenschlüsse gegeben. Sogenannte Reichsbürger seien dabei generell eher älter gewesen. Es habe aber auch allein handelnde Täter gegeben, wie den Attentäter auf die Synagoge in Halle oder den Attentäter von Hanau.