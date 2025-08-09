Rechte Szene Proteste gegen Fest von rechtsextremem "Compact"-Magazin

Naumburg - Rund 50 Menschen haben in Stößen (Burgenlandkreis) gegen das Sommerfest des rechtsextremen Magazins "Compact" demonstriert. Nach Polizeiangaben wurden zu dem Sommerfest des Magazins rund 600 Teilnehmer erwartet. Im vergangenen Jahr fiel die Veranstaltung aus, weil das Innenministerium das Magazin im Juli 2024 verboten hatte. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hob das Verbot in diesem Jahr allerdings auf.