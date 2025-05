„Links-grüne Politik, schaut sie euch an!“, sagt Anna Scherer alias „annamarinada“ auf Tiktok. Sie zeigt ein Foto vom Attentat in München, wo kurz zuvor ein 24-Jähriger in eine Menschenmenge gefahren ist. Zwei Menschen starben, darunter ein zweijähriges Kind. „Bilder, die sich alle paar Tage bis wenige Wochen wiederholen, nur die Stadt ändert sich“, sagt sie. Ab dem nächsten Tag werde wieder relativiert und demonstriert. „Wie lange soll das eigentlich noch so weitergehen?“