Rechte Gewalt: Staatsschutz ermittelt nach mutmaßlich rassistischer Attacke

Dresden (dpa/sn) - Ein Trio soll in Dresden zwei Männer attackiert und dabei rechte Parolen gerufen haben. Die drei Männer im Alter zwischen 35 und 36 Jahren sollen ihre Opfer geschlagen und getreten haben, wie die Polizei mitteilte. Wenig später nahm die Polizei die Tatverdächtigen fest. Die Polizei geht von einer politisch motivierten Tat aus. Der Staatsschutz ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.