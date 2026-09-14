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Rechte Gewalt Staatsschutz ermittelt nach mutmaßlich rassistischer Attacke

Rechte Parolen, Gewalt und schnelle Festnahme: Was steckt hinter der Attacke auf zwei Männer in Dresden? Der Staatsschutz übernimmt – Details zur Tat und den Ermittlungen.

Rechte Gewalt: Staatsschutz ermittelt nach mutmaßlich rassistischer Attacke
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Staatsschutz ermittelt nach mutmaßlich rassistischer Attacke in Dresden. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

Dresden (dpa/sn) - Ein Trio soll in Dresden zwei Männer attackiert und dabei rechte Parolen gerufen haben. Die drei Männer im Alter zwischen 35 und 36 Jahren sollen ihre Opfer geschlagen und getreten haben, wie die Polizei mitteilte. Wenig später nahm die Polizei die Tatverdächtigen fest. Die Polizei geht von einer politisch motivierten Tat aus. Der Staatsschutz ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

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Nach Polizeiangaben sind Tatverdächtige und Opfer Deutsche. Die Ermittler gehen bei der Tat dennoch von einem rassistischen Hintergrund aus.