Rechenspiele gehen weiter Wer wird deutscher WM-Gegner? So ist der aktuelle Stand

Welche Gegner sind am unwahrscheinlichsten?

So gut wie ausgeschlossen sind die vier Vertreter aus Gruppe B, auf sie entfällt nur eine einzige von 495 Kombinationen. Auch A ist mit 16 aus 495 relativ unwahrscheinlich. Hier ist zudem unklar, wer aus Südkorea, Tschechien und Südafrika Dritter wird - und ob dieser überhaupt die K.-o.-Runde erreicht. Auch ein Duell mit der Gruppe F (35 Szenarien) ist eher unwahrscheinlich. Falls es so kommt, sind Japan und Schweden deutlich wahrscheinlicher als die Niederlande, denen gegen Tunesien ein Punkt für mindestens Platz zwei reicht.