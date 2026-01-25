Wie könnte man einen Sonntagvormittag besser beginnen, als mit einem gepflegtem Glas Bier und einer Schunkelrunde? Der Suhler Carneval Club (SCC) macht’s möglich. Die Karnevalisten der alten Garde haben nicht nur mit Sunshine Brass hervorragende Livemusik organisiert, sondern auch einen guten Grund gefunden, um zusammenzukommen. Immerhin steht die Verleihung der Michael-Rebhan-Medaille an- zum nunmehr sechsten Mal.