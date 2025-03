Reanimierter 25-Jähriger: Verletzter nach Rettung aus Eibsee außer Lebensgefahr

Am Donnerstagnachmittag waren laut Polizei 16 Touristen aus Indien trotz frühlingshafter Temperaturen und Sonnenschein auf die Eisfläche des Sees bei Grainau gegangen und in Not geraten. Ein großer Teil der Gruppe von Touristen im Alter von 22 bis 29 Jahren brach teilweise ein, die meisten konnten sich aber danach selbst ans Ufer retten.