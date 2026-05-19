Manchmal braucht es nur die Einhaltung von drei Schritten, um Leben zu retten. „Prüfen – rufen – drücken“ – das lernten dieser Tage die Teilnehmer einer Veranstaltung im Steinacher Vereinshaus „Reich“. Klar, in einem echten Notfall ruft man die 112 – und wartet auf die professionellen Helfer. Doch die brauchen Zeit, bis sie vor Ort sind. Zeit, die den Betroffenen dann womöglich zum Überleben fehlt. Denn bei einem Herzstillstand sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit ohne Hilfe um zehn Prozent pro Minute.