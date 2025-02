Reanimation: 27-jähriger Mann bei Baumfällarbeiten schwer verletzt

Auf einem Feldweg neben Bahngleisen in der Nähe von Langenbach schnitten die beiden 27 und 30 Jahre alten Männer, die nach Polizei-Angaben Freunde sind, demnach am Samstag einen Baum an. Mit einer Seilwinde hätten sie den Baum zum Kippen gebracht - jedoch in eine andere Richtung als erwartet, sagte ein Polizeisprecher. Der Baum sei auf den 27-Jährigen gefallen.