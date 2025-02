Dachau (dpa/lby) - Nach einem Tag im Distanzunterricht kann in einer Realschule in Dachau ab Freitag wieder unterrichtet werden. Am Mittwoch stürzte die unterste Schichte der Decke der Tiefgarage herunter, wie das Landratsamt Dachau mitteilte. Das gesamte Schulhaus und die Turnhalle wurden daraufhin gesperrt.