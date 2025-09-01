Reality-TV Das hier sind die nächsten Stars bei "Promis unter Palmen"

Schauspieler Claude-Oliver Rudolph ("Das Boot")

"Germany’s Next Topmodel"-Veteranin Gina-Lisa Lohfink

Großfamilien-Oberhaupt Silvia Wollny

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darsteller Eric Stehfest

seine Ehefrau und Branchenkollegin Edith Stehfest

"Prince Charming"-Star Martin Angelo

Schauspielerin Anouschka Renzi ("Forsthaus Falkenau")

Reality-Star Maurice Dziwak ("Love Island")

Bodybuilding-Influencer Kevin Wolter

"DSDS"-Teilnehmer Menderes

Spielerfrau Dilara Kruse

"Bachelor"-Kandidatin Franziska Temme

Die zwölf unterschiedlichen prominenten Charaktere leben in der "Promis unter Palmen"-Villa unter permanenter Kamerabeobachtung. In gemeinsamen Teamspielen müssen die Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer zusammenhalten und für das Team spielen, doch am Ende kann nur einer von ihnen als Siegerin oder Sieger die goldene Kokosnuss und bis zu 50.000 Euro mit nach Hause nehmen.