Canggu - Der auf Bali vermisste Reality-Star Kevin Njie ist nach Angaben seiner Ex-Freundin wieder aufgetaucht. "Er wurde gefunden und es geht ihm den Umständen entsprechend", teilte seine frühere Partnerin Emely Hüffer auf Instagram mit. Ihre Follower bat sie, Suchaufrufe wieder zu löschen und der Familie die nötige Privatsphäre zu gewähren. "Wir möchten uns von Herzen bei allen bedanken, die geholfen, geteilt und nach Kevin gesucht haben."