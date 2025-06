Der spricht gewohnt offen über sein Liebes- und Sexleben und wird dabei oft emotional, wie etwa in der finalen Folge. "Ganz viele von meinen Freunden haben mich gefragt, warum ich manche Sachen nicht rausschneiden lasse und warum ich Narben nochmal aufreißen möchte", sagte Bill der Deutschen Presse-Agentur bei der Premiere in Berlin. "Aber ich denke eben, wenn man sich was eingebrockt hat, dann muss man die Suppe auch auslöffeln."