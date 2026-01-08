Erst nach dem Antrag dürfen sich die Paare sehen

Die neue Staffel setzt das Konzept der ersten Runde fort, bei dem sich die Teilnehmer nur über Gespräche verlieben sollen. Nach den Anträgen müssen die Paare herausfinden, ob das Zusammenleben funktioniert. Im Urlaub, bei Dates oder in der gemeinsamen Wohnung wurden die Beziehungen in dem Format bereits öfter auf die Probe gestellt. Auch die Planung der Hochzeit, die nur wenige Wochen später ansteht, kann zu Spannungen führen. Oder auch die skeptischen Fragen von Freunden oder Familienmitgliedern.