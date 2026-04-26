Das Bundesverwaltungsamt (BVA) zahlt an Jägerinnen und Jäger eine Erstattung für Wild, das wegen der Strahlenwerte nicht verkauft werden darf. Im vergangenen Jahr wurde diese Erstattung laut BVA deutschlandweit für knapp 3.000 Tiere gezahlt. Der größte Teil davon - etwa 2.300 - stammte demnach aus Bayern.

In Bayern wurden allein in den staatlichen Wäldern nach Angaben der Landesregierung im Jagdjahr 2024/25 knapp 6.000 erlegte Wildschweine getestet, bei 476 davon wurde eine zu hohe Strahlenbelastung festgestellt.

Kann ich Pilze und Wild noch unbesorgt essen?

Eva Kabai, Leiterin des Radioökologie-Labors, überprüft regelmäßig mit Messungen die radioaktive Belastung von Lebensmitteln. Sie ist gelassen, wenn es um den Verzehr von Pilzen oder Wildbret geht. Denn: Wer nicht zu jeder Mahlzeit übermäßig belastete Pilze oder Wild zu sich nehme, müsse sich eigentlich keine Sorgen machen, meint auch ihr Kollege Steiner.

Zudem finde sich die erhöhte radioaktive Belastung nur in bestimmten selbst gesammelten beziehungsweise erlegten Lebensmitteln. Was im Supermarkt verkauft wird, unterliegt laut den beiden Experten strengen Richtlinien. Die umfassten auch Grenzwerte für die radioaktive Belastung.