Mehr Einfluss der Landesverbände

Das BSW ist in Sachsen, Thüringen und Brandenburg jeweils mit einer Fraktion in den Landtagen vertreten. In Thüringen und in Brandenburg ist es an den Landesregierungen beteiligt. Diese Landesverbände würden nun "die starke Stimme des BSW sein", sagte der Thüringer Co-Vorsitzende Steffen Schütz. Wie genau die Partei aus diesen drei Ländern heraus Einfluss auf die Bundespolitik nehmen will, werde jetzt mit dem Bundesvorstand diskutiert.