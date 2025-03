Reaktionen auf Sondierung: Bayerischer JU-Chef fordert Schulden-Rückzahlplan

Union und SPD hatten zuletzt in mehrtägigen Sondierungsgesprächen zentrale Streitfragen aus dem Weg geräumt. Unter anderem wurden die wichtigen Finanzfragen geklärt, der Migrationskurs abgesteckt und eine Reform des Bürgergelds vereinbart. Am Samstag hatten die Verhandler beider Seiten ein entsprechendes Sondierungspapier vorgestellt und ihren Parteien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfohlen. Am Sonntag stimmten die Gremien von CSU und SPD bereits zu, am Montag soll die CDU folgen.