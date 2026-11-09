Nach der Auslosung des Viertelfinals im DVV-Pokal am späten Sonntagabend folgte prompt am Montag die genaue Terminierung der bereits in wenigen Tagen anstehenden Runde: Demnach empfängt Titelverteidiger VfB Suhl Lotto Thüringen am 21. November um 18 Uhr den WC Wiesbaden in der heimischen Wolfsgrube. Der Traditionsverein aus Hessen sorgte im bisherigen Saisonverlauf für gehörig Furore. Er siegte 3:2 in Stuttgart warf zuletzt den Dresdner SC mit 3:2 aus dem Pokal.