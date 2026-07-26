Plate: "Für einen solchen Verlust gibt es keine Worte"

Peter Plate, ehemaliger Sänger des Duos Rosenstolz, schrieb auf Instagram: "Für einen solchen Verlust gibt es keine Worte. Und nichts kann ihn ungeschehen machen." Gleichzeitig gab er sich kämpferisch: "Gerade jetzt zeigt sich, wer wir sind. Lassen wir zu, dass Hass noch mehr Hass hervorbringt? Dass Angst unser Leben bestimmt? Oder halten wir an dem fest, wofür Pride seit Jahrzehnten steht: Freiheit. Vielfalt. Respekt. Menschlichkeit", hieß es weiter. "Unsere Herzen sind gebrochen. Aber wir werden nicht zulassen, dass sie zerbrochen werden. Wir werden weiter laut sein. Wir werden weiter sichtbar sein."