Der Streit um die Fördermittelvergabe in der Januar-Sitzung des Ilmenauer Kultur- und Sportausschusses (KuS) geht weiter. Die AfD-Fraktion weist die scharfe Kritik mehrerer Vereine zurück, die der Partei in einem offenen Brief vorgeworfen hatten, einzelne Vereine wegen einer Teilnahme an einer Demonstration gegen Rechtsextremismus im vergangenen Jahr Mittel streichen und damit einschüchtern zu wollen.