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Reaktion aus den USA Trump über Migranten-Andrang in Ceuta: "Das ist schrecklich"

Zehntausende haben es von Marokko aus in die Exklave Ceuta und damit auf spanisches Gebiet geschafft. Nun äußert sich Trump dazu - und nutzt das Thema auch für seine eigenen politischen Zwecke.

Reaktion aus den USA: Trump über Migranten-Andrang in Ceuta: Das ist schrecklich
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"Das ist schrecklich" - zitiert der Sender Fox News Trump zum Andrang Zehntausender Menschen auf die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta. (Archivbild) Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Washington - US-Präsident Donald Trump hat die Ankunft Zehntausender Migranten in der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta als "schrecklich" bezeichnet und vor einem hypothetischen ähnlichen Szenario in den USA gewarnt. "Das ist schrecklich. Erinnert euch an dieses Bild", zitierte ihn der Sender Fox News. "So wird es uns in drei Jahren ergehen, wenn die falsche Seite an die Macht kommt", sagte er in Anspielung auf einen möglichen Gewinn der Demokraten bei der Präsidentschaftswahl 2028 und den Amtsantritt des nächsten US-Präsidenten zu Beginn des darauffolgenden Jahres. 

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Wenn die Demokraten an die Macht kämen, würden die Amerikanerinnen und Amerikaner kein gutes Leben mehr führen, warnte Trump laut Fox News. Der Republikaner ist für eine restriktive Migrations- und aggressive Abschiebepolitik bekannt. Er wirft den Demokraten immer wieder vor, den USA mit einer liberalen Migrationspolitik geschadet zu haben. Auch die Migrationspolitik europäischer Länder hat Trump in der Vergangenheit bereits mehrfach kritisiert.

US-Außenministerium: Spanische Regierung trägt die Schuld

Kurz nach dem Präsidenten äußerte sich auch das US-Außenministerium auf X: "Die USA stehen an der Seite der spanischen Bevölkerung und aller Europäer gegen diese ungeheuerliche Verletzung ihrer Souveränität und ihrer Menschenrechte." Das Ministerium warf der spanischen Regierung dabei vor, dass dies das Ergebnis angeblich gezielter Bemühungen sei, "illegale Masseneinwanderung nach Europa" zu ermöglichen und erleichtern. 

"Wir erwägen Maßnahmen, um Amerikaner im In- und Ausland vor dieser Bedrohung zu schützen, und sind bereit, andere europäische Verbündete, die ähnliche Optionen in Betracht ziehen, zu unterstützen." Was für Maßnahmen ihnen konkret vorschweben und worin genau es eine Bedrohung für Amerikaner sieht, führte das US-Ministerium dabei nicht aus. 

Der Andrang von Migranten auf die Nordafrika-Exklave Ceuta hat Spanien in eine Krise gestürzt. In den vergangenen Tagen erreichten Zehntausende Menschen die Exklave von Marokko aus, überwiegend schwimmend. Mehr als 30 Migranten kamen beim Versuch, aus Marokko nach Ceuta zu gelangen, ums Leben. Das Gebiet in Nordafrika wird vom Mittelmeer und von Marokko eingeschlossen. Mittlerweile sollen mehrere Zehntausende wieder nach Marokko zurückgekehrt sein.