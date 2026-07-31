Washington - US-Präsident Donald Trump hat die Ankunft Zehntausender Migranten in der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta als "schrecklich" bezeichnet und vor einem hypothetischen ähnlichen Szenario in den USA gewarnt. "Das ist schrecklich. Erinnert euch an dieses Bild", zitierte ihn der Sender Fox News. "So wird es uns in drei Jahren ergehen, wenn die falsche Seite an die Macht kommt", sagte er in Anspielung auf einen möglichen Gewinn der Demokraten bei der Präsidentschaftswahl 2028 und den Amtsantritt des nächsten US-Präsidenten zu Beginn des darauffolgenden Jahres.