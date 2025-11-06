Was als schräge Idee begann, hat sich zu einer der meistdiskutierten Geschichten der vergangenen Wochen in der Region entwickelt: Mit seiner „Wurst-und-USB-Stick“-Aktion hat ein Gewerbetreibender aus Barchfeld eine Reichweite erzielt, die selbst erfahrene Marketingprofis staunen lässt. Mehr als 280.000 Aufrufe, hunderte Kommentare und zahllose geteilte Beiträge – Mario Stobbe hat mit seiner nicht ganz unumstrittenen Werbung einen Nerv getroffen, wenn auch nicht immer im positiven Sinn.