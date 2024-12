Der DGB Hessen-Thüringen sieht in der Mehrheit für Voigt im ersten Wahlgang ein Signal. "Es zeigt, wie wichtig es ist, in schwierigen Zeiten Brücken zu bauen und so für Stabilität zu sorgen", erklärte der DGB-Bezirksvorsitzende Michael Rudolph. Er äußerte zugleich die Erwartung, dass die neue Landesregierung Themen wie gute Arbeit, Tarifbindung, Investitionen in Bildung und Infrastruktur und eine nachhaltige und sozial gerechte Transformation der Wirtschaft konsequent angehe.