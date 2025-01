Reaktion auf Gewalt Schuldzuweisungen in der Debatte über Aschaffenburg

Abschiebungen vereinfachen?

Bayerns Innenminister Joachim Hermann (CSU) wies Vorwürfe in den ARD-"Tagesthemen" zurück. Zu der Frage, ob Abschiebungen besser in die Zuständigkeit des Bundes übergehen sollten, sagte er: "Wenn der Bund sagen würde (...), er will das alles übernehmen, hätte ich nichts dagegen - aber das ist keine Forderung, die wir an den Bund richten."