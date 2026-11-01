Reaktion auf Gewalt: Nach Krawallen - Händlern soll rasch geholfen werden

Dieser betonte, dass es bei den Geschehnissen am Samstagabend wichtig sei, zu differenzieren. "Die überwiegend friedliche Demonstration der Schülerinnen, Schüler und Jugendlichen ist von den späteren Ausschreitungen und Gewalttaten zu trennen." Es habe eine Gewalt- und Zerstörungswut gegeben, "die nicht mehr primär aus politischem Protest heraus geschieht, sondern aus einer beinahe berauschenden Freude am Randalieren und Zerstören selbst. Dafür darf es in unseren Innenstädten keinen Raum geben."