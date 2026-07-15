Reaktion auf Finanzskandale: Genossenschaftsbanken schärfen ihr Sicherungssystem

Frankfurt/Main - Nach riskanten Geschäften einiger Mitglieder hat der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) sein Sicherungssystem reformiert. Zugleich wurde ein neuer Vorstands- und Aufsichtsrat-Kodex auf den Weg gebracht, wie die genossenschaftliche Finanzgruppe mitteilt. Mit den Vorgaben sollen sich Vorstände und Aufsichtsräte der Mitgliedsinstitute in den kommenden Monaten beschäftigen. Unter anderem musste die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg den Sicherungsfonds anrufen und trennte sich von ihrem Vorstandschef.