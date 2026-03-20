In der Informationsstunde der Märzsitzung des Stadtrats Brotterode-Trusetal hat Bürgermeister Kay Goßmann einen Post, also einen Beitrag, thematisiert, der im Netz erschienen ist. Wenige Tage vor der Stadtverordnetenversammlung hatte sich die Fraktion der Freien Wähler auf ihrer Facebookseite zu Wort gemeldet und die Verhältnisse auf dem Friedhof im Ortsteil Wahles angeprangert. Die Fraktion stellte einen „erbärmlichen Zustand“ fest, ohne auf Einzelheiten einzugehen. Der Bürgermeister wurde aufgefordert, sofort zu handeln. Fragen wurden in der Stadtratssitzung zum Friedhof jedoch nicht weiter gestellt.