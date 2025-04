Die Urkunde, die Frauenwald für weitere Jahre als „Staatlich anerkannter Erholungsort“ ausweist, wirkt unspektakulär. Was hinter dem A 4-Blatt steht, ist aber alles andere als unauffällig oder substanzlos. Darauf machte Ilmenau Oberbürgermeister Daniel Schultheiß am Dienstagvormittag in der Touristinformation im Beisein von Ortsteilbürgermeister Thomas Grökel und Touristinfo-Mitarbeiterin Sabine Büchner mit aller Deutlichkeit aufmerksam.