Sie gilt seit Jahren als das wohl größte Fußball-Nachwuchstalent aus der Spielzeugstadt: Als Kind in Sonneberg zum ersten Mal die Fußballschuhe geschnürt, durchlief Alexandra „Sascha“ Scheffler seit 2017 sämtliche Stationen der Nachwuchs-Kaderschmiede von RB Leipzig. In der U13-Mannschaft angefangen, biss sich Scheffler durch und steht nun vor ihrer zweiten Spielzeit in der 2. Mannschaft der Kickerinnen des RB Leipzig. Ihr Verhältnis zu ihrer alten Heimat Sonneberg? Aufgrund des meist vollen Terminkalenders schafft sie es nur noch selten, in Südthüringen vorbeizuschauen. Seit 2019 hat sie zusammen mit ihren Eltern Valeriy und Irina ihren Lebensmittelpunkt komplett nach Leipzig verlagert. Ihre Schwester Ksenia zog es nach Berlin. Doch am vergangenen Wochenende stattete sie dem Sonneberger Stadion einen Besuch ab – natürlich zum Fußball.