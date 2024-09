RB Leipzig Mintzlaff: "Da sein, wenn die Top-Favoriten schwächeln"

Dass RB zu den ganz großen europäischen Vereinen aufschließen kann, glaubt Mintzlaff nicht. "Die Lücke nach ganz oben in Europa lässt sich nicht schließen, weil es da viele Top-Clubs gibt, die noch ganz andere Möglichkeiten als wir haben und auch in Zukunft haben werden. Nichtsdestotrotz, und das hat man ja auch an Borussia Dortmunds Finaleinzug gesehen, gibt es immer wieder Chancen. Wenn du an dich glaubst, Mentalität und auch den richtigen Kader hast, dann gibt es im Sport und gerade im Fußball immer eine Chance, Dinge zu erreichen, die vielleicht im Vorfeld nicht so erwartet wurden", sagte der RB-Aufsichtsratschef und betonte: "Die Lücke können wir nicht schließen, aber wir müssen da sein, wenn aus unterschiedlichsten Gründen die Top-Favoriten schwächeln."