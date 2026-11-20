Altötting - Die Polizei ist mit einer Razzia in Oberbayern gegen den Besitz und die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen von Kindern vorgegangen. Unter den 13 Verdächtigen sind auch 4 Kinder, das jüngste 11 Jahre alt, wie die Beamten mitteilten. 13 Objekte seien in den Landkreisen Altötting und Mühldorf am Inn durchsucht worden. Elektronische Geräte, Mobiltelefone und Speichermedien wurden bei der Razzia am Donnerstag sichergestellt und sollen nun ausgewertet werden.