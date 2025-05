Bei ihrem Schlag gegen die von sehr jungen Männern geprägte rechtsextreme Terror-Gruppe „Letzte Verteidigungswelle“ (LVW) hat die Bundesanwaltschaft am Mittwoch auch Verdächtige in Thüringen ins Visier genommen. Bei Razzien in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Hessen wurden fünf Jugendliche im Alter zwischen 14 und 21 Jahren verhaftet. Ziel der Ermittler waren nach Informationen unserer Redaktion auch zwei 18 und 20 Jahre alte Männer, die Arnstadt in Untersuchungshaft sitzen und als Mitglieder der LVW gelten. Sie sollen Anfang Januar einen Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Schmölln verübt haben.