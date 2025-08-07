﻿München/Schwallungen- Spezialkräfte der Polizei haben am frühen Morgen drei mutmaßliche „Reichsbürger“ verhaftet, die zur Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß gehören sollen. Sie würden verdächtigt, Mitglieder einer terroristischen Vereinigung zu sein und sich zum Ziel gesetzt haben, die staatliche Ordnung gewaltsam zu beseitigen, teilte das bayerische Landeskriminalamt (LKA) mit. Durchsucht wurde demnach in Thüringen im Landkreis Eichsfeld, in Bayern in den Landkreisen Forchheim und Nürnberger Land, sowie in Sachsen im Erzgebirgskreis und Chemnitz.